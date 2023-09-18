Karim Benzema'dan Suudi Arabistan futboluna övgü Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinde forma giyen Karim Benzema, Suudi futbolu hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

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Suudi Arabistan takımları yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dünya futboluna damga vurmayı başarmıştı.

Bu ekipler arasında da Suudi Arabistan Pro Ligi'nin son şampiyonu Al Ittihad yer aldı.

Sarı-siyahlılar, 2009'dan bu yana Real Madrid forması giyen Karim Benzema'yı renklerine bağlamıştı. Fransız yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan Al Ittihad, golcü futbolcuya senelik 200 milyon euro maaş ödeyecek.

"Dünyanın en iyi ligi olma yolunda ilerliyor"

Arabistan futboluna hızla adapte olan Benzema çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arap basınına konuşan 35 yaşındaki isim, Suudi Arabistan Ligi'nin çok iyi yerlere geleceğinden bahsetti.

Al Ittihad'de oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren forvet, şu sözleri sarf etti:

Suudi Arabistan ligi dünyanın en iyi ligi olma yolunda ilerliyor.

Al Ittihad formasıyla şimdiye 6 maça çıkan Benzema 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.