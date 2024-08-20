Kenan Yıldız asist yaptı: Juventus farklı kazandı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 1. haftasında Juventus, Como'yu ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
KENAN'DAN ASİST
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Samuel Mbangula, 45+1. dakikada Timothy Weah ve 90+1. dakikada Andrea Cambiaso atarken milli futbolcumuz Kenan Yıldız da 10 numaralı formasıyla çıktığı ilk resmi maçında asist yaptı.
Sezona galibiyetle başlayan Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Verona deplasmanına gidecek.
İlk Serie A maçında puanla tanışamayan Como ise Cagliari'ye konuk olacak.
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