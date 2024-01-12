Kenan Yıldız golünü attı: Juventus farklı turladı Juventus, İtalya Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Frosinone'yi 4-0 yenerek yarı final biletinin sahibi oldu. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, takımının 4. golünü attı.

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İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, Frosinone'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanarak yarı finale yükseldi.

Kenan Yıldız golünü attı

Juventus'un gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 11, 38 ve 48. dakikalarda Arkadiusz Milik ile 61. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Karşılaşmada 78 dakika görev alan 18 yaşındaki milli futbolcumuz bu sezon Juventus formasıyla 3. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus, yarı finalde Lazio ile eşleşti.