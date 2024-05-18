Kenan Yıldız'dan Massimiliano Allegri'ye veda mesajı

İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kulübün değerleriyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle görevinden alındığını duyurmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İtalyan teknik adamın geçen çarşamba günü oynanan İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında kulübün değerleriyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle görevinden alındığı belirtilmişti.
"Sizi asla unutmayacağım"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Allegri'ye sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.
Genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Her şey için teşekkür ederim. Sizi asla unutmayacağım.
Neler olmuştu?
İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı.
Maçın 90+5. dakikasında bir pozisyonda hakeme sert tepkisinden ötürü Allegri, doğrudan kırmızı kart görmüştü. Kırmızı kart gören İtalyan teknik adam, ceket ve kravatını saha kenarında çıkartıp yere atarak soyunma odasına gitmişti.
Kenan 3 ve 1 asist yaptı
Juventus forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Kenan Yıldız 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
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