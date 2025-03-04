Kenan Yıldız'lı Juventus, Hellas Verona'yı yendi

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İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Hellas Verona'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Khephren Thuram ile 90. dakikada Teun Koopmeiners kaydetti.

KENAN İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus adına ilk 11 başladığı karşılaşmada 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alarak puanını 52 yapan Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Atalanta'yı konuk edecek.

26 puanda kalan Hellas Verona ise Bologna'yı ağırlayacak.