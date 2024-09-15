Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz'de manşetlerde

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Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, dün akşam Santa Clara'ya karşı yeni takımında ilk kez forma giydi.

Milli futbolcu, Benfica'nın 4-1 kazandığı maçın 27. dakikasında eşitlik golünü attı ve etkileyici bir performans sergiledi.

Portekiz basını Benfica-Santa Clara maçının ardından Kerem Aktürkoğlu'una övgüler yağdırdı. İşte detaylar...

"TÜRK BÜYÜCÜ"

Portekiz'in yüksek tirajlı spor portalı Diário de Notícias, Kerem Aktürkoğlu için "Türk büyüsü" manşetini kullandı.

Haberde, "Türk büyücü 27. dakikada ilk büyüsünü yaptı ve Kökçü'den gelen şık pası büyük bir klasla kaleye gönderip her zamanki “Harry Potter” kutlamasını yaptı." denildi.

"PORTEKİZ'DEKİ İLK GOLÜNÜ HAZIRLADI"

Portekiz spor basınının önemli sitesi A Bola, "Türk bağlantısı golü getirdi. Maça ilk dakikada yediği golle neredeyse geride başlayan Benfica, 27. dakikada Santa Clara ile Türk bağlantısı sayesinde eşitliği sağladı: Kökçü, yeni transfer Aktürkoğlu'na Portekiz'deki ilk golünü hazırladı." ifadelerini kullandı.

"BEN BÖYLE OYUNCULARI SEVERİM"

Record ise, "Benfica-Santa Clara maçının 27. dakikasında, kartallar adına ilk maçına çıkan Aktürkoğlu, Kırmızılar adına durumu 1-1 yaptı." ifadelerine yer verdi.

Benfica'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Bruno Lage, Santa Clara ile oynanan maçın ardından Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı.

Lage, "Aktürkoğlu mu? Onu seçene helal olsun ama ben böyle oyuncuları severim." dedi.

RAFA SILVA'YA BENZETTİ

Tecrübeli teknik adam Kerem Aktürkoğlu'nu Rafa Silva'ya benzetirken şu ifadeleri kullandı:

Bu onu seçenlerin takdiri ama ben böyle oyuncuları severim. Agresif kanat oyuncularını severim, Rafa'yı, Pizzi'yi, Cervi'yi severim... Ve o da bu özelliklere sahip. Hem içeride hem dışarıda oynuyor, onunla konuştum ve ondan istediğim rolde kendini rahat hissetti. Moralle geldi ve bugün golünü attı, yapması gerekeni yaptı. Önemli olan süre değil, yapacağım tekrarların ve antrenmanların sayısı. Şu anda takvim nedeniyle çok fazla kazanım antrenmanı yapamayacağız ve çok fazla toparlanma antrenmanına, videolara ve onlardan çok fazla beceriye ihtiyacımız olacak. Hâlâ gelişebilecek çok iyi bir kadromuz var. Bu antrenmanlarla ve takımda her şeyin sağlam olması için ne sıklıkla antrenman yapacağımla ilgili.