Kim Min Jae: İlk kez Dünya Kupası'nda oynayacağım için biraz endişeliyim

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli savunmacı Kim Min Jae, İtalyan basınına konuştu.

Fenerbahçe'den, Napoli'ye 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve İtalyan ekibiyle çıktığı 8 maçta 2 gol atan Kim Min Jae, özel bir röportaj verdi.

Dünya Kupası'nda oynayacağım ve bu nedenle biraz endişeliyim"

Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda forma giyecek 25 yaşındaki oyuncu, "Herkes Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ediyor. Ben ilk kez Dünya Kupası'nda oynayacağım ve bu nedenle biraz endişeliyim" dedi.

Takım arkadaşlarım bana yardım etti

Napoli'ye adaptasyonu için konuşan Kim Min Jae, "Hala öğrenmem ve geliştirmem gereken şeyler var. Teknik direktörün bana söylediği şeyleri tam olarak yapmaya çalıştım. Top bir lige adapte olmak zor ama koşulsuz olarak bunu sağlamam gerektiğini düşündüm. Ayak uyduramazsam, oynayamayacağımı düşündüm. Takım arkadaşlarım da bana yardım etti ve herkes bana çok iyi davrandı." ifadelerini kullandı.

Kaliteli, güçlü ve saf bir santrfor

Şu ana kadar İtalya Serie A'da en çok zorlandığı rakip sorulan başarılı futbolcu, "Olivier Giroud. Kaliteli, güçlü ve saf bir santrfor. Ona karşı pozisyonunuzu korumalı ve 90 dakika onu marke etmeye odaklanmalısınız" diye konuştu.