Kim Min Jae, İtalya Serie A'da yılın savunmacısı seçildi Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, gösterdiği performansla Serie A'da yılın savunmacısı oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli'nin 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Güney Koreli stoper Kim Min Jae, 2022-2023 sezonunun en iyi savunmacısı seçildi.

Napoli ile önemli başarılara imza atan 26 yaşındaki stoperin, Serie A Lig Yönetimi tarafından sezonun savunmacısı ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Napoli'den ayrılması bekleniyor

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında transfer olan Kim Min Jae, gösterdiği iyi performansla dev takımların listesinde yer alıyor.

Şampiyonlukta da önemli pay sahiplerinden olan Kim Min Jae'nin yaz transfer döneminde İtalyan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kim Min Jae bu sezon 45 maçta görev aldı. Oynadığı maçlarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.