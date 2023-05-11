Kim Min-Jae: Napoli şehrine minnettarım Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae, İtalya Serie A'da kazanılan şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-Jae şampiyonluk ve Napoli'deki yaşam hakkında açıklamalarda bulundu.

"Çok çalışılmış bir zafer elde ettik"

Ülke basınından KFA TV'ye konuşan Min-Jae, şunları söyledi:

"Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum, hislerimi ve mutluluğumu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Çok çalışılmış bir zafer elde ettik. Hayatım boyunca bir daha böyle bir kutlama görebilir miyim, bilmiyorum."

"Gittiğim her yerde müthiş bir ilgi görüyorum"

Napoli halkının kendisine çok iyi davrandığını söyleyen Güney Koreli oyuncu, şunları dedi:

"Gittiğim her yerde müthiş bir ilgi görüyorum ve doğruyu söylemek gerekirse bu beni biraz rahatsız hissetiriyor. Mesela gittiğim bir restoranlarda menüde yazan fiyatı ödemek istiyorum ama çoğu zaman benden az para istiyorlar. Bunun için Napoli şehrine minnettarım."

Napoli formasıyla bu sezon 44 maçta süre alan Kim Min-Jae, 2 gol ve 2 asist kaydetti.