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- Kim Min Jae, Napoli'de ikinci golünü attı
Kim Min Jae, Napoli'de ikinci golünü attı
- 04.09.2022 - 10:30
- Güncelleme : 04.09.2022 - 10:35
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Napoli, deplasmanda Lazio'ya konuk oldu.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Mücadelede gol perdesini, 4. dakiada Zaccagni açarken Lazio öne geçti. Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae 38. dakikadada attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Napoli 11 puana yükseldi
İkinci yarıya Lazio oyuncu değişiklikleriyle başlarken golü bulan yine Napoli oldu. 61. dakikada Kvaratskhelia Napoli'yi 2-1 öne geçirdi ve konuk ekip sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla Napoli 11 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü. Lazio ise 8 puanda kaldı ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
5 maçta 2 gol
Güney Koreli stoper, Fenerbahçe'deki sezonunun aksine Napoli'deki kariyerine golcü bir kimlikle başlamış oldu. Kim Min Jae Serie A'da çıktığı 5 maçta 2 gol atmış durumda.
Öte yandan 26 yaşındaki savunmacı, sadece attığı gollerle değil savunmadaki performansı ve takıma çabuk adapte olmasıyla dikkat çekiyor.