Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
361.172
-0.91%
BTXN Coin
4.86
3.62%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C
    Kim Min Jae, Napoli'de ikinci golünü attı

    Kim Min Jae, Napoli'de ikinci golünü attı

    26 yaşındaki savunmacı, sadece attığı gollerle değil savunmadaki performansı ve takıma çabuk adapte olmasıyla dikkat çekiyor.
    • 04.09.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İtalya Serie A'nın 5. haftasında Napoli, deplasmanda Lazio'ya konuk oldu.
    Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

    Mücadelede gol perdesini, 4. dakiada Zaccagni açarken Lazio öne geçti. Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae 38. dakikadada attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

    Kim Min Jae, Napoli de ikinci golünü attı #1

    Napoli 11 puana yükseldi

    İkinci yarıya Lazio oyuncu değişiklikleriyle başlarken golü bulan yine Napoli oldu. 61. dakikada Kvaratskhelia Napoli'yi 2-1 öne geçirdi ve konuk ekip sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

    Bu sonuçla Napoli 11 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü. Lazio ise 8 puanda kaldı ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

    Kim Min Jae, Napoli de ikinci golünü attı #2

    5 maçta 2 gol

    Güney Koreli stoper, Fenerbahçe'deki sezonunun aksine Napoli'deki kariyerine golcü bir kimlikle başlamış oldu. Kim Min Jae Serie A'da çıktığı 5 maçta 2 gol atmış durumda.

    Öte yandan 26 yaşındaki savunmacı, sadece attığı gollerle değil savunmadaki performansı ve takıma çabuk adapte olmasıyla dikkat çekiyor.

    Kim Min Jae, Napoli de ikinci golünü attı #3


    İlginizi Çekebilir

    Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Mehmet Muş'tan doğalgaz zammı açıklaması
    Ekonomi

    Mehmet Muş'tan doğalgaz zammı açıklaması

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir