Kim Min Jae, Napoli'de ikinci golünü attı

Kim Min Jae, Napoli'de ikinci golünü attı

26 yaşındaki savunmacı, sadece attığı gollerle değil savunmadaki performansı ve takıma çabuk adapte olmasıyla dikkat çekiyor.

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Napoli, deplasmanda Lazio'ya konuk oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Mücadelede gol perdesini, 4. dakiada Zaccagni açarken Lazio öne geçti. Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae 38. dakikadada attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Napoli 11 puana yükseldi

İkinci yarıya Lazio oyuncu değişiklikleriyle başlarken golü bulan yine Napoli oldu. 61. dakikada Kvaratskhelia Napoli'yi 2-1 öne geçirdi ve konuk ekip sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Napoli 11 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü. Lazio ise 8 puanda kaldı ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

5 maçta 2 gol

Güney Koreli stoper, Fenerbahçe'deki sezonunun aksine Napoli'deki kariyerine golcü bir kimlikle başlamış oldu. Kim Min Jae Serie A'da çıktığı 5 maçta 2 gol atmış durumda.

Öte yandan 26 yaşındaki savunmacı, sadece attığı gollerle değil savunmadaki performansı ve takıma çabuk adapte olmasıyla dikkat çekiyor.