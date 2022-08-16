Kim Min Jae, Napoli'de ilk maçına çıktı

İtalya Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde Napoli Hellas Verona'yı 5-2 yenerek sezona galibiyetle başladı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min Jae ise Napoli formasıyla ilk maçına çıktı.

İtalya Serie A ilk haftasında Napoli deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 5-2 gibi farklı bir skorla Napoli oldu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euroya transfer olan Kim Min Jae, ilk maçında göz doldurdu. Güney Koreli savunmacı, Hellas Verona karşısındaki istatistikleriyle İtalyanları mest etti.

İlk maçında kusursuza yakın oynadı

Serie A kariyerinde ilk maçına çıkan Kim Min-Jae, Verona - Napoli karşılaşmasında en fazla topla buluşan ve en fazla isabetli pas veren oyuncu oldu. Maça ilk 11'de başlayan yetenekli savunmacı, 90 dakika sahada kaldı.

Hellas Verona karşısında toplamda 94 kez topla buluşan Güney Koreli stoper, 72 isabetli pas yaparak %90 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesi yakaladı. 8 sahipsiz kazanırken, 2 kez de pas arası yapan Kim Min Jae, girdiği 7 ikili mücadeleden de 5'ini kazanmayı bildi. Güney Koreli savunmacı ayrıca karşılaşmanın uzatma bölümlerinde sarı kart gördü.

Topla buluşma: 94

İsabetli pas: 72

İsabetli pas yüzdesi: %90

İkili mücadele: 5/7

Pas arası: 2

Sahipsiz top kazanma: 8





Taraftarın gözdesi oldu

Mücadele esnasında ve sonrasında Kim Min Jae hakkında paylaşımlarda bulunan Napoli taraftarları, Güney Koreli futbolcunun ne kadar doğru bir transfer olduğu görüşünde birleşti.

Spaletti: Kim, karizmatik bir oyuncu

Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti Fenerbahçe'den 18 milyon euroya transfer ettikleri Kim Min Jae'nin mükemmel teknik yeteneğe ve taktiksel farkındalığa sahip karizmatik bir oyuncu olduğunu söyledi.



