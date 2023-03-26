Kim Min Jae, transfer iddialarını yalanladı

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında olan Kim Min Jae, gösterdiği iyi performansla dev takımların listesinde yer almıştı.

Manchester United takip ediyor

Özellikle İngiliz ekibi Manchester United'ın yakından takip ettiği başarılı stoper, haziran ayında serbest kalma maddesini kullanarak Premier Lig'e transfer olmak istediği yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

Kim Min Jae, transfer iddialarını yalanladı

"Transfer dedikodularıyla kendimi yoramam"

Savunma oyuncusu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Transfer dedikodularıyla kendimi yoramam çünkü doğru değiller. Bu saçmalıklar yerine, tamamıyla Napoli'ye ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumdayım."

Kim Min Jae, transfer iddialarını yalanladı

35 maçta forma giydi

26 yaşındaki futbolcu, formasını bu sezon 35 kez giydi. Güney Koreli stoper, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Kim Min Jae, transfer iddialarını yalanladı