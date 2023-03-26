Kim Min Jae, transfer iddialarını yalanladı Adı son dönemlerde Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan Kim Min Jae," Transfer dedikodularıyla kendimi yoramam çünkü doğru değiller" dedi.

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında transfer olan Kim Min Jae, gösterdiği iyi performansla dev takımların listesinde yer almıştı.

Manchester United takip ediyor

Özellikle İngiliz ekibi Manchester United'ın yakından takip ettiği başarılı stoper, haziran ayında serbest kalma maddesini kullanarak Premier Lig'e transfer olmak istediği yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

"Transfer dedikodularıyla kendimi yoramam"

Savunma oyuncusu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Transfer dedikodularıyla kendimi yoramam çünkü doğru değiller. Bu saçmalıklar yerine, tamamıyla Napoli'ye ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumdayım."

35 maçta forma giydi

26 yaşındaki futbolcu, Napoli formasını bu sezon 35 kez giydi. Güney Koreli stoper, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.