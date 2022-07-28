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Kim Min Jae yeni takımına çabuk alıştı
Fenerbahçe’den Napoli’ye transfer olan Kim Min Jae, yeni takım arkadaşlarıyla şarkı söyleyip dans etti, eğlenceli anlar yaşadı.
- 28.07.2022 - 09:50
- Güncelleme : 28.07.2022 - 10:13
Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Kim Min Jae’yi, Napoli 18 milyon euroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek renklerine katmıştı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, İtalyan devi Napoli'nin kampına katıldı.
Dans edip şarkı söyledi
Kampta takım arkadaşlarına yeteneklerini gösteren Kim Min-Jae'nin ‘Gangnam Style' performansı sosyal medyada gündem oldu.
Güney Koreli oyuncunun sözleşme fesih bedelinin 45 milyon euro olacağı açıklanmıştı.
Kim Min Jae yeni takımına çabuk alıştı İZLE