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    Kim Min Jae yeni takımına çabuk alıştı

    Kim Min Jae yeni takımına çabuk alıştı

    Fenerbahçe’den Napoli’ye transfer olan Kim Min Jae, yeni takım arkadaşlarıyla şarkı söyleyip dans etti, eğlenceli anlar yaşadı.
    • 28.07.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 10:13
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    Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Kim Min Jae’yi, Napoli 18 milyon euroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek renklerine katmıştı.

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, İtalyan devi Napoli'nin kampına katıldı.

    Dans edip şarkı söyledi

    Kampta takım arkadaşlarına yeteneklerini gösteren Kim Min-Jae'nin ‘Gangnam Style' performansı sosyal medyada gündem oldu.

    Güney Koreli oyuncunun sözleşme fesih bedelinin 45 milyon euro olacağı açıklanmıştı.

    Kim Min Jae yeni takımına çabuk alıştı İZLE

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