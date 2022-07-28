Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

Kim Min Jae yeni takımına çabuk alıştı

Kim Min Jae yeni takımına çabuk alıştı

Fenerbahçe’den Napoli’ye transfer olan Kim Min Jae, yeni takım arkadaşlarıyla şarkı söyleyip dans etti, eğlenceli anlar yaşadı.