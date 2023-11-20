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Kim Min-Jae'ye ev taşırken büyük şok! En sevdiği eşyası çalındı

Kim Min-Jae'ye ev taşırken büyük şok! En sevdiği eşyası çalındı Pilav yemeğini çok seven Kim Min-Jae'nin Münih'teki evine taşındığı sırada pirinç pişiricisi çalındı.