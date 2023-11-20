Kim Min-Jae'ye ev taşırken büyük şok! En sevdiği eşyası çalındı

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Hırsızlık, Avrupa'daki futbolcuların kabusu oldu. Daha önce birçok futbolcuya hayatı zehir eden hırsızların sıradaki adresi Kim Min-Jae'ydi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae'nin, Bayern Münih'e transfer olduktan sonra Münih'teki yeni evine taşındığı sırada pirinç pişiricisinin çalındığı bildirildi.
Bild'in haberine göre, Min-Jae'nin mobilyalarının taşındığı sırada kaldırımda bulunan pirinç pişiricisinin bir hırsız tarafından çalındığı aktarıldı.
Yeni pirinç pişiricisi gelecek
Yaşanan hırsızlık sonrasında Kim Min-Jae'nin danışmanının, Güney Kore'den Münih'e yeni bir pirinç pişiricisi getirdiği belirtildi.
Güney Koreli futbolcu, sezon başında Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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