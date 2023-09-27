Maç sırasında Sergio Ramos'un evine hırsız girdi! Sevilla forması giyen Sergio Ramos'un evi takımının Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç sırasında soyuldu.

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Yaz transfer döneminde Fransız devi Paris Saint-Germain'den ayrılan Sergio Ramos, isminin Beşiktaş ve Galatasaray'la anılmasına rağmen İspanyol ekibi Sevilla'ya imza atmıştı.

18 yıl aranın ardından yetiştiği kulüp olan Sevilla'ya geri dönen Sergio Ramos, hırsızlık olayıyla gündeme geldi.

Maç sırasında hırsızlar evine girdi

İspanyol basınında yer alan habere göre; Ramos'un 20 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç sırasında evi soyuldu.

Soygun sırasında, Ramos'un yaşları 3 ile 8 arasında değişen 4 çocuğunun da evde olduğu ancak çocukların bir zarar görmedikleri aktarıldı.

Hırsızların, tüm güvenlik önlemlerini geçtikten sonra evden; lüks saatler, değerli eşyalar ve mücevherler aldıkları kaydedildi. Toplam hasarın ise şu an için bilinmediği ifade edildi.

Avrupa'da hırsızlık olayları devam ediyor

Yaşanan bu olayın ardından ise Avrupa'da yaşanan hırsızlık olayları yeniden gündeme geldi.

Daha önce Paris Saint Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma, bir dönemler ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan forvet oyuncusu Eran Zahavi, Real Madrid'in yıldızı Rodrygo ve kariyerini Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne City'de sürdüren Tolgay Arslan'ın evine hırsız girmişti.

Son olarak ise Bayern Münih'in savunma oyunucusu Dayot Upamecano'nun evi soyulmuştu.