Kingsley Coman, şampiyonluk yaşamaya devam ediyor Bayern Münih, Bundesliga'da Borussia Dortmund'u geçerek sezonu zirvede bitirdi. Kazanılan bu şampiyonlukla Kingsley Coman, profesyonel kariyerine başladığından beri her sezon zafere ulaştı.

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup ederek üst üste 11. kez şampiyon oldu. Son haftaya lider giren Borussia Dortmund ise evinde Mainz 05'le 2-2 berabere kaldı ve kupayı Bayern'e kaptırdı.

Kazanılan bu şampiyonlukla birlikte Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman'ın şampiyonluk serisi devam etti. Coman, profesyonel kariyerine başladığından beri her sezon şampiyon oldu.

11 lig şampiyonluğu kazandı

Profesyonel kariyerine PSG'de başlayan Fransız oyuncu 2 sezonu şampiyon tamamladıktan sonra İtalyan devi Juventus'un yolunu tuttu. 2015 yılında Juventus'ta da zafere ulaşan başarılı futbolcu 1 sezon sonra Almanya devi Bayern'e transfer oldu.

Bayern Münih'te de aynı istikrarı sürdüren Coman, 2016'dan beri Alman ekibiyle şampiyonluğa ulaşıyor.

26 yaşındaki oyuncu Bayern ile çıktığı 266 maçta 57 gol ve 63 asist yapma başarısı gösterdi.