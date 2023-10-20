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Brezilya Serie A karşılaşmasında Fluminense ile Corinthians karşı karşıya geldi. Fluminense forması giyen Felipe Melo,karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
37. dakikada sarı kart gören Melo, devre arasında yerini takım arkadaşı Jhon Arias'a bıraktı.
71. dakikada kırmızı kart gördü
Yedek kulübesinde hakemin kararlarından memnun olmayan 40 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartla viral oldu.
Hakemin üzerine doğru koşan Brezilyalı futbolcu, bir süreliğine sinirlerine hakim olamadı.
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