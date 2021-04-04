Klopp: Ozan umarım hep bu formda kalır

Klopp: Ozan umarım hep bu formda kalır

Kürgen Klopp, Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın Arsenal maçı performansını değerlendirdi.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Arsenal'i 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından Ozan Kabak'ın performansını değerlendirdi.

Alman teknik adam Ozan Kabak ve savunmadaki partneri Nathaniel Phillips'in performansının devam etmesini dilediğini söyledi.

"UMARIM BU FORMDA KALIR"

Bu sezon savunma oyuncularının sakatlıklarıyla boğuşan Liverpool'da stoper ikilisinin ortaya koyduğu uyumdan memnun olduğunu söyleyen Alman menajer, "Ozan ve Phillips 3 maç üst üste gol yemeden maç tamamladı.

Gerçekten iyi savunma performansı gösteriyorlar. Umarım ikisi de hep formda kalır" sözlerini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ ARSENAL GALİBİYETİNİ ALDIK"

Premier Lig'de yarışın dışında kalmalarını da değerlendiren Klopp maç sonu açıklamasında, "İstediğimiz Arsenal galibiyetini aldık. Tüm oyuncularımı bu performansları için kutluyorum.

Rakiplerimizin puan kaybını ve tüm maçlarımızı kazanmayı umuyoruz. Önümüzde yeterince maç var ve bıkmadan çalışmaya devam etmeliyiz" açıklamasını yaptı.