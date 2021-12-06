Kolombiya ligindeki şaibeli maç tartışma konusu

Kolombiya Primera B ekiplerinden Union Magdalena, Llaneros'u son dakikada attığı enteresan golle mağlup edip üst lige çıktı. Atılan gol tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kolombiya Primera B'de mücadele eden 2 takımın maçı, hem sosyal medyanın hem de ülkesinin gündemine oturdu.

4 takımlı grubun son maçında, 2. sıradaki Union Magdalena ve 3. sıradaki Llaneros kulüpleri karşı karşıya geldi.

Lider Fortaleza'nın Bogota'ya yenilmesini fırsat bilen Union Magdalena'nın, liderlik için kazanmaktan başka çaresi yoktu.

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SON SANİYELERDE 2 GOL BİRDEN

81. dakikada öne geçen ev sahibi Llaneros, dakikalar 90+5 ve 90+6'yı gösterdiğinde üst üste kalesinde 2 gol yiyerek Union Magdalena'nın kazanmasına önayak oldu.

ÜST LİGE YÜKSELDİ

Savunmanın çok açık bir şekilde rakibinin gol atması için konumlandığını düşünen sosyal medya kullanıcıları durumu ti'ye alırken, maçı kazanan Union Magdalena üst lige yükseldi.

(Fortaleza galip gelse bile ikili averaj nedeniyle üst lige çıkamayacaktı)