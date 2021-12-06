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- Kolombiya ligindeki şaibeli maç tartışma konusu
Kolombiya ligindeki şaibeli maç tartışma konusu
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 08:58
- Güncelleme : 06.12.2021 - 09:44
Kolombiya Primera B'de mücadele eden 2 takımın maçı, hem sosyal medyanın hem de ülkesinin gündemine oturdu.
4 takımlı grubun son maçında, 2. sıradaki Union Magdalena ve 3. sıradaki Llaneros kulüpleri karşı karşıya geldi.
Lider Fortaleza'nın Bogota'ya yenilmesini fırsat bilen Union Magdalena'nın, liderlik için kazanmaktan başka çaresi yoktu.
Kolombiya'da şaibeli maç tartışma konusu - İZLE
SON SANİYELERDE 2 GOL BİRDEN
81. dakikada öne geçen ev sahibi Llaneros, dakikalar 90+5 ve 90+6'yı gösterdiğinde üst üste kalesinde 2 gol yiyerek Union Magdalena'nın kazanmasına önayak oldu.
ÜST LİGE YÜKSELDİ
Savunmanın çok açık bir şekilde rakibinin gol atması için konumlandığını düşünen sosyal medya kullanıcıları durumu ti'ye alırken, maçı kazanan Union Magdalena üst lige yükseldi.
(Fortaleza galip gelse bile ikili averaj nedeniyle üst lige çıkamayacaktı)