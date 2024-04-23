Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti Kolombiya Apertura'da oynanan Medellin - Atletico Nacional derbisinde Pablo Ceppelini'nin kafasına tribünlerden bıçak atıldı.

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ensonhaber.com

Kolombiya Apertura'nın 18. haftası dev bir maça sahne oldu.

Medellin ile Atletico Nacional derbi müsabakasında karşı karşıya geldi.

Mücadele, 2-2 eşitlikle tamamlandı. Öte yandan karşılaşmanın uzatma dakikalarında korkunç bir an yaşandı.

Kafasına bıçak geldi

Müsabakanın 90+2. dakikasında tribünlerden atılan bir bıçak, Atletico Nacional'in Uruguaylı 10 numarası Pablo Ceppelini'nin kafasına isabet etti.

Korner kullanacağı esnada kafasına bıçak isabet eden Ceppelini'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, orta hakemin maçı durdurmaması da dikkat çekti.

Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.