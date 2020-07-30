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FAS 2. Ligi Temara-Kenitra maçı sırasında, sahada koronavirüs testi pozitif olan 2 futbolcu tespit edildi. Yetkililer sahaya girerek maçı durdurdu. Hakemlerin şaşkın ve tedirgin halleri dikkat çekti

FAS 2. Ligi'nde Temera ve Kenitra takımları karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 16. dakikasında oyunun durmasını isteyen yetkililer, Temeralı iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını hakemlere iletti.

Kararın Temera valisi tarafından alındığını belirten yetkililer, 2 futbolcuyu sahadan aldıktan sonra sahadaki herkese tekrar koronavirüs testi yapıldı.

Koronavirüs sonucu maç sırasında açıklandı - İZLE

2 KİŞİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, maç sırasında ismi açıklanmayan 2 kişi daha koronavirüse yakalandı.