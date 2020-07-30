- En Son Haber
- Dünyadan futbol Haberleri
- Koronavirüs sonucu maç sırasında açıklandı
Koronavirüs sonucu maç sırasında açıklandı
FAS 2. Ligi Temara-Kenitra maçı sırasında, sahada koronavirüs testi pozitif olan 2 futbolcu tespit edildi. Yetkililer sahaya girerek maçı durdurdu. Hakemlerin şaşkın ve tedirgin halleri dikkat çekti
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 10:35
- Güncelleme : 30.07.2020 - 10:35
FAS 2. Ligi'nde Temera ve Kenitra takımları karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 16. dakikasında oyunun durmasını isteyen yetkililer, Temeralı iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını hakemlere iletti.
Kararın Temera valisi tarafından alındığını belirten yetkililer, 2 futbolcuyu sahadan aldıktan sonra sahadaki herkese tekrar koronavirüs testi yapıldı.
Koronavirüs sonucu maç sırasında açıklandı - İZLE
2 KİŞİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Valilikten yapılan açıklamaya göre, maç sırasında ismi açıklanmayan 2 kişi daha koronavirüse yakalandı.