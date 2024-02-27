Kristoffer Olsson, solunum cihazına bağlandı Bir dönem Arsenal'de de forma giyen Midtjylland futbolcusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaştı. Orta saha bölgesinde görev alan isim hastaneye sevk edildi.

AA

Danimarka 1. Futbol Ligi takımı Midtjylland'ın 28 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaşınca solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Son dönemde Kristoffer Olsson'un yokluğunun nedeni konusunda artan söylentiler ve varsayımlar karşısında, bu açıklamayı kamuoyuna duyurma zorunluluğunu hissettik. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bilincini kaybetti ve solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı.

"Tam desteğimiz Kristoffer ve ailesinedir"

Bir dönem Arsenal'de de forma giyen Olsson'un beyinle ilgili akut bir hastalıktan etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

Midtjylland'daki herkes elbette Kristoffer'in ani hastalığından derinden etkilenmiştir, düşüncelerimiz ve tam desteğimiz Kristoffer ve ailesinedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)