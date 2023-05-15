Kupa canavarı Lewandowski Sezon başında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan yıldız golcü, son 9 sezonunda 9 lig şampiyonluğunu yaşadı.

Sezon başında Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten 45 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski, kupalara doymuyor.

34 yaşındaki yıldız oyuncu, Barcelona ile kazandığı lig şampiyonluğunun ardından, son 9 sezonunda da lig şampiyonluğu yaşamış oldu. Geçtiğimiz 8 sezonda Bayern Münih ile zirveyi göğüsleyen Lewandowski, Barcelona formasıyla ilk sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşadı.

42 maçta 31 gol 7 asist

Kariyerinde daha önce 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 10 Almanya Lig Kupası, 4 Almanya Kupası, 6 Almanya Süper kupası, 1 Polonya Lig Kupası, 1 Polonya Kupası, 1 Polonya Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanan Polonyalı forvet, son olarak da İspanya Lig Kupası'nı kazandı.

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 42 maçta 31 gol, 7 asistlik performans sergiledi.