Kurt Zouma kupayla tokalaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde İtalya'nın Fiorentina ile İngiltere'nin West Ham United takımları kozlarını paylaştı.
Müsabakayı 2-1 kazanan West Ham United, Roma'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ikinci şampiyonu oldu.
West Ham United'a kupayı getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Benrahma, 90. dakikada ise Bowen kaydetti. Fiorentina'nın tek golü ise 67'de Bonaventura'dan geldi.
Kupayla kafa tokuşturdu
Öte yandan kupa töreninde Kurt Zouma'nın kupayla tokalaşması ise sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar...
Görüntüler Exxen'den alınmıştır.