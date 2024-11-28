Kylian Mbappe eleştiri oklarının hedefinde: Liverpool maçında da kötü oynadı

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Şampiyonlar Ligi'nde önceki akşam Liverpool ve Real Madrid, Anfield'da kozlarını paylaştı. Mücadelede ev sahibi Liverpool, Mac Allister ve Gakpo'nun golleriyle rakibini mağlup etti.

Mücadelenin 61.dakikasında Real Madrid, penaltı kazandı. Topun başına geçen Kylian Mbappe, şansı değerlendiremedi. Topu direkt olarak kaleci Kelleher'in üzerine attı.

Son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Mbappe, kaçırdığı penaltı vuruşu sonrası gündeme otururken, Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Forvetlerde çok sık oluyor; gol atmaları zor olan zamanlar oluyor. Bir çaresi var ve o da sabır. Onun için zor bir an, özellikle bugün, kaçırdığı penaltıyla. Herkes onu desteklemeli. Bu bir özgüven eksikliği olabilir. Bazen, işlerin iyi gitmediği bir an yaşadığınızda, fikir basit oynamaktır ve işleri biraz karmaşıklaştırabilirsiniz. Çok fazla penaltı attı. Bazen birini kaçırabilirsiniz. Çalışması, mücadele etmesi lazım, o an geçecek.

ANCELOTTI PİŞMAN

Fichajes'te yer alan habere göre ise Ancelotti, Mbappe'nin transferinden çok pişman. İtalyan teknik adam, Real Madrid'in kötü performansının başlıca sebebinin Fransız oyuncunun gelişi olduğunu düşünüyor.

İstatistiklerinin ötesinde, savunma görevlerindeki katkı eksikliği ve sahada bir lider olarak sınırlı etkisi, dengeli ve rekabetçi bir takım kurmayı önceliklendiren teknik direktörde hayal kırıklığı yarattı.

TAKIMA MONTE ETMEKTE ZORLANIYOR

Fransız forvete yönelik eleştiriler kulüp ortamından geliyor çünkü gelişi takım bütünlüğünü etkileyen taktiksel ayarlamaları da içeriyordu.

Sürekliliği önümüzdeki aylarda işleri tersine çevirmeye bağlı olabilecek Ancelotti, Mbappé'nin transferinin futbol vizyonunun uygulanmasını zorlaştırdığına inanıyor.

"GERÇEKTEN ZORLANIYORLAR"

TNT Sports'a konuşan eski Real orta saha oyuncusu Steve McManaman, "Bu gece Mbappe'nin en iyisini görmedik. Bu gece Mbappe'ye ihtiyaçları vardı ve o da aldatmak için pohpohladı. Madrid basını acımasız olacak çünkü o da ihtiyaç duyduğunda bunu yerine getirmedi. Madrid zor bir dönemden geçiyor ve büyük oyuncular performans göstermiyor. Mbappe etrafındaki tüm yük bunu büyütüyor. Bu yıl gerçekten, gerçekten zorlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

BALE MORAL VERDİ

Öte yandan diğer bir eski Real Madridli olan Gareth Bale, Mbappe hakkında şu ifadeleri kullandı: