Kylian Mbappe eleştiri oklarının hedefinde: Liverpool maçında da kötü oynadı

Şampiyonlar Ligi'nde önceki akşam Liverpool ve Real Madrid, Anfield'da kozlarını paylaştı. Mücadelede ev sahibi Liverpool, Mac Allister ve Gakpo'nun golleriyle rakibini mağlup etti.

Mücadelenin 61.dakikasında Real Madrid, penaltı kazandı. Topun başına geçen Kylian Mbappe, şansı değerlendiremedi. Topu direkt olarak kaleci Kelleher'in üzerine attı.

Son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Mbappe, kaçırdığı penaltı vuruşu sonrası gündeme otururken, Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Forvetlerde çok sık oluyor; gol atmaları zor olan zamanlar oluyor. Bir çaresi var ve o da sabır. Onun için zor bir an, özellikle bugün, kaçırdığı penaltıyla. Herkes onu desteklemeli. Bu bir özgüven eksikliği olabilir. Bazen, işlerin iyi gitmediği bir an yaşadığınızda, fikir basit oynamaktır ve işleri biraz karmaşıklaştırabilirsiniz. Çok fazla penaltı attı. Bazen birini kaçırabilirsiniz. Çalışması, mücadele etmesi lazım, o an geçecek.