Kylian Mbappe önce taraftarı yaraladı, sonra jest yaptı Fransız devi PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin ısınma sırasında çektiği bir şut kadın taraftara geldi ve futbolsever yaralandı. Mücadele sonunda ise yıldız futbolcu, formasını taraftara verdi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) konuk olduğu Strasbourg ile 1-1 berabere kalan Paris Saint-Germain (PSG), bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Arjantinli Lionel Messi'nin 59. dakikadaki golüyle öne geçen Christophe Galtier'in öğrencileri, 79. dakikada Kevin Gamiero'nun golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Son hafta maçları öncesi en yakın takipçisi Lens ile arasında 4 puan fark bulunan PSG, şampiyon oldu.

Maç sonunda taraftarın gönlünü aldı

Bu karşılaşmanın öncesinde ise talihsiz bir an yaşandı. Maç öncesi ısınmada PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin çektiği şut, tribündeki kadın taraftarın yüzüne geldi. Mbappe, kanlar içinde kalan kadının yanına gitti ve sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Tedavisi sırasında da kadının yanında bulunan Mbappe, maç sonunda ise jest yaptı. Fransız yıldız, karşılaşmanın ardından kadına formasını hediye etti.