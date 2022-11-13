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    La Liga ekipleri, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak

    İspanya La Liga takımlarından Villarreal ve Rayo Vallecano, 2022 Dünya Kupası için verilecek arada Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
    • 13.11.2022 - 16:36
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    La Liga ekipleri, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak

    İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ve Rayo Vallecano, Dünya Kupası arasında Türkiye'ye geliyor.

    Rayo Vallecano maç tarihlerini duyurdu

    Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun forma giydiği Rayo Vallecano'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek arada Fenerbahçe ve Galatasaray ile İstanbul'da hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.

    Fenerbahçe ile oynanacak maçın 30 Kasım'da Şükrü Saraçoğlu'nda, Galatasaray ile oynanacak maçın ise 3 Aralık'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağı açıklandı.

    La Liga ekipleri, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak #1

    İki kulüpte maç için heyecan duyuyor

    Villarreal Kulübü ise 3 Aralık'ta yine Şükrü Saraçoğlu'nda Fenerbahçe ile, 6 Aralık'ta ise Galatasaray ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşılacağını açıkladı.

    Türkiye'yi, "değerlendirilmesi gereken bir pazar" olarak niteleyen iki kulüp, İstanbul'daki maçların Fenerbahçe ve Galatasaray ile olması sebebiyle ayrı bir ayrı bir heyecan yaşandığını belirtti.

    La Liga ekipleri, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak #2

    Vallecano 8'inci Villarreal 9'uncu sırada

    14 haftası geride kalan La Liga'da Rayo Vallecano, topladığı 22 puanla 8. sırada yer alıyor. Rayo Vallecano'nun ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

    Villarreal ise 14 maçta topladığı 21 puanla Rayo Vallecano'nun ardından 9. sırada yer alıyor.

    La Liga ekipleri, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak #3


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