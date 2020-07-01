La Liga'da transfer dönemi 4 Ağustos'ta başlıyor

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La Liga yönetimi, kulüplerin yeni sezon için transfer döneminin 4 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

La Liga'da salgın nedeniyle sezona verilen aranın bitmesinin ardından maçlar yeniden başlarken, transfer dönemlerinin ne zaman olacağı da belli oldu.

La Liga yönetiminden yapılan açıklamada, sonraki iki transfer dönemi için yeni tarihler duyuruldu.

Buna göre yaz transfer dönemi 4 Ağustos-5 Ekim tarihleri arasında, kış transfer dönemi 4 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.