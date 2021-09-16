Laporta: Kırgın ve öfkeliyim

Barcelona Kulübü Başkanı Laporta, taraftarlardan sabırlı olmalarını ve takıma güvenmelerini istedi.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettikleri Almanya'nın Bayern Münih takımına 3-0 yenilmelerinin ardından, taraftarlardan sabır ve takıma güvenmelerini istedi.

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında Laporta, taraftarlara hitaben, "Ben de hepiniz kadar kırgın ve öfkeliyim. Yaşananların, üzerinde düşündüğümüz senaryolardan biri olduğunu sizlere söylemeliyim. Sizlerden sabırlı olmanızı ve takımı desteklemeyi sürdürmenizi rica ediyorum." diye konuştu.

“BU GÜVENE İHTİYACIMIZ VAR”

Taraftarlardan, kulüp yönetimine de güvenmelerini isteyen Laporta, "Bu güvene ihtiyacımız var. Bu durumu düzelteceğimizden hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Laporta'nın, dün alınan yenilginin ardından başkan yardımcısı Rafael Yuste ve futbol direktörü Mateu Alemany ile bugün kulüpte durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.