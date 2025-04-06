Lazio, Atalanta deplasmanında üç puanı kaptı

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İtalya Serie A'nın 31. haftasında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı konuk takım Lazio, 1-0'lık skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.

LAZIO, HASRETİ DİNDİRDİ

Lazio, dört resmi maç aradan sonra kazanırken Atalanta üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Atalanta 58 puanda kalırken Lazio 55 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Lazio ise gelecek hafta ligde Roma ile karşılaşacak.