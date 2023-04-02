Lazio, Monza karşısında galip geldi

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Monza ile Lazio karşı karşıya geldi. U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Lazio oldu.
Lig ikincisi Lazio'ya orta sıralarda yer alan Monza karşısında galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedro ve 56. dakikada frikikten Sergej Milinkovic-Savic kaydetti.
Lig ikincisi Lazio, 55 puana yükseldi
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Lazio puanını 55'e yükseldi. Monza ise 34 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde 29. hafta maçında Monza, Udinese ile karşılaşacak.. Lazio, Juventus'u konuk edecek.