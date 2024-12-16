Leipzig evinde Eintracht Frankfurt'u devirdi

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Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Leipzig, Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Leipzig'in gollerini 19. dakikada Benjamin Sesko ile 51. dakikada Luis Openda atarken Frankfurt'un sayısını 40. dakikada Nathaniel Brown kaydetti.

CAN UZUN İLK 11'DE BAŞLADI

Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun, 85 dakika sahada kaldı ve bir asistle oynadı.

Bu galibiyet ile 4. sıradaki yerini koruyarak puanını 27'ye çıkaran Leipzig, ligdeki bir sonraki maçında Bayern Münih deplasmanına gidecek.

27 puanda kalan Eintracht Frankfurt ise Mainz'ı konuk edecek.