Leipzig evinde Wolfsburg'u yendi

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Almanya Bundesliga'nın 29. hafta mücadelesinde Leipzig ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.
Leipzig'in ev sahipliğinde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla kırmızı-beyazlılar oldu.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Dani Olmo, 68. dakikada Benjamin Sesko ve 81. dakikada Lois Openda kaydetti.
Leipzig puanını 56 yaptı
Bu galibiyetle Leipzig puanını 56'ya çıkarırken, Wolfsburg ise 28 puanda kaldı.
Leipzig bir sonraki karşılaşmasında Heidenheim deplasmanına giderken, Wolfsburg evinde Bochum'u konuk edecek.
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