Leroy Sane'ye tokat atan Nenad Bjelica'nın cezası belli oldu

Almanya Bundesliga'da 13. hafta oynanan erteleme maaçında evinde Union Berlin'i konuk eden Bayern maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.
Maçın 74. dakikada saha kenarı karışırken, topu almak için kenara gelen Leroy Sane, topu eline alan Trabzonspor'un eski çalıştırıcısı Nenad Bjelica ile tartışmaya girdi.
Bjelica, Sane'ye tokat atmıştı
İkilinin tartışması sürerken Bjelica, Sane'ye fizisel müdahalede bulununca gerilim bir anda tavan yaptı.
Yaşananların ardından Hırvat teknik adam kırmızı kart görürken Leroy Sane de sarı kart görmüştü.
3 maç men edildi
Yaşanan bu çarpıcı olayın ardından Sane'ye tokat atan Bjelica'nın cezası resmen belli oldu.
Almanya Futbol Federasyonu, Sane'ye tokat atan Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica'ya 3 maç men ve 25 bin euro para cezası verdi.
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