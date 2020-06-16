Lewandowski: Henüz kariyerimin zirvesinde değilim

Bu sezon sergilediği performansla Bayern Münih'i zirveye taşıyan golcü futbolcu Lewandowski, henüz kariyerinin zirvesini görmediğini belirtti.

Bayern Münih'in 31 yaşındaki golcü oyuncusu Robert Lewandowski, kariyerinin henüz en üst seviyesine çıkmadığını dile getirdi.

''HENÜZ KARİYERİMİN EN İYİ DÖNEMİNDE DEĞİLİM''

Bu sezon gösterdiği performansla rekorları altüst eden Lewandowski, France Football'a verdiği demeçte, Ballon d'Or'u kazanmanın asıl hedefi olmadığına dikkat çekerken, bu yarışta her ihtimalin söz konusu olduğunu da belirtti:

"Geçen aralık ayında ödül törenindeydim. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Her zaman kendimi en iyi şekilde göstermek, daha fazla gol atmak ve kupa kazanmak için çalışıyorum. Her şeyin mümkün olduğunu bilsem de Ballon d'O'r'u düşünmüyorum. Henüz kariyerimin en iyi döneminde değilim, ancak yakında olacağım. Bunların hepsi yalnızca birer rakamdan ibaret. Daha uzun süre ve formda kalarak oynamak istiyorum."