Lider Arsenal, West Ham United karşısında takıldı Premier Lig'de lider Arsenal, ilk 10 dakikasında 2-0 öne geçtiği maçta West Ham United ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında lider Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geldi.

West Ham'ın ev sahipliğinde London Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Arsenal, golleri erken buldu

Lider Arsenal maça hızlı başladı ve 7. dakikada Gabriel Jesus, 10. dakikada da Martin Odegaard'ın golleriyle 2-0 öne geçti. West Ham, Benrahma'nın 33. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

Saka, penaltıyı kaçırdı

İkinci yarıya da etkili başlayan Arsenal 52. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Bukayo Saka, farkı yeniden 2'ye çıkarma şansını kaçırdı.

Penaltı pozisyonundan 2 dakika sonra West Ham Jarrod Bowen'in golüyle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve Lider Arsenal şampiyonluk yolunda yine yara aldı.

Arsenal geçen hafta da aynı şekilde puan kaybetti

Londra temsilcisi, geçtiğimiz hafta da Liverpool karşısında 2-0 öne geçmiş ancak skoru koruyamamıştı ve karşılaşma yine 2-2 sona ermişti.

Alınan bu beraberliğin ardından Arsenal puanını 74 yaptı. West Ham ise 31'e çıkardı. Bir maçı eksik olan Manchester City, 70 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal, Southampton'ı ağırlayacak. West Ham ise Bournemouth'u konuk edecek.