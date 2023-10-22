Lille, Brest'i Yusuf Yazıcı'nın golüyle devirdi Ligue 1'in 9. haftasında Lille sahasında Brest'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü ise 6. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı attı.

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Fransa Ligue 1'in 9. hafta mücadelesinde Lille ile Brest karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan maçı ev sahibi takım Lille, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Lille'e galibiyeti getiren golü 6. dakikada milli yıldız Yusuf Yazıcı kaydetti. Yusuf Yazıcı attığı bu golle beraber bu sezonki 3. golünü kaydetmiş oldu.

İki takım da aynı puanda

Paulo Fonseca'nın ekibi aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükseltirken, Brest'le puanları eşitledi.

Lille ligin 10. hafta karşılaşmasında evinde Monaco'yu konuk ederken, Brest kendi sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

İşte Yusuf'un golü

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)