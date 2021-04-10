Lille'in galip geldiği maça Burak Yılmaz ve Zeki Çelik damgası

Lille, deplasmanda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Metz'i yendi.

Fransa'da oynayan milli futbolcularımız, başarılı performanslarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Lille'de top koşturan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, hem kulüplerinde hem de milli takımda yakaladıkları ivme ile takdir topluyor.

BURAK İLE ZEKİ ATTI, LİLLE KAZANDI

Ligue 1'in 32. haftasında Lille, konuk olduğu Metz'i Burak ve Zeki'nin golleriyle yıktı.

İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla Lille 1-0 öne geçti.

ZEKİ SON DAKİKALARDA NOKTAYI KOYDU

Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

YUSUF KORONAVİRÜS NEDENİYLE OYNAYAMADI

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

YUSUF'A KENDİ GOL SEVİNCİ İLE SELAM VERDİLER

2 milli futbolcu, takım arkadaşları ile birlikte Yusuf'a moral vermek için, onun gol sevinci ile galibiyeti kutladılar.

Lider Lille, puanını 69'a yükseltirken, Metz 42 puanda kaldı.