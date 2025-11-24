Lionel Messi adını bir kez daha tarihe yazdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Inter Miami, Major League Soccer Ligi'nin play-off çeyrek final maçında Cincinnati ile kozlarını paylaştı.

Müsabakayı Inter Miami 4-0'lık skorla kazandı ve yarı finale yükseldi.

Maçta muhteşem bir performansa imza atan Lionel Messi tarihe geçti.

BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

Messi, oynanan müsabakada bir kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Arjantinli efsane böylelikle, kariyeri boyunca bin 300 gol katkısına ulaşan ilk futbolcu oldu.

896 GOL 404 ASİST...

Öte yandan Arjantinli yıldız kariyeri boyunca 896 gol ve 404 asist kaydetmiş durumda.

Messi, Barcelona formasıyla 941, Inter Miami ile 117, Fransız Paris Saint-Germain ile 66 ve Arjantin Milli Takımı ile 176 gol katkılarında bulundu.

Süper yıldızın bunun için ise toplam 1.135 maça çıkması gerekti.