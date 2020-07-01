Lionel Messi, Barcelona formasıyla 700. golünü attı

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Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Atletico Madrid karşısında attığı penaltı golüyle kariyerindeki 700. golünü kaydetti.

Lionel Messi, La Liga'nın 33. hafta maçında Atletico Madrid'e attığı golle tüm kariyerindeki 700. golünü kaydetti. Bu 700 golün 630'nu Barcelona formasıyla kaydeden Messi, 70 tanesini Arjantin Milli Takımı ile attı.

700 GOL BARAJINA ULAŞAN FUTBOLCULAR

Romario, Josef Bican, Gerd Müller, Pele, Ferenc Puskas, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.