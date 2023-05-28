Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geçerek 5 büyük ligin en golcüsü oldu Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in Strasbourg ile karşılaştığı mücadelede attığı gol ile Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak 5 büyük ligde en çok gol atan oyuncu oldu.

Ligue 1'de PSG, Strasbourg deplasmanında şampiyonluk maçına çıktı. Maçı 1-1 beraberlikle tamamlayan başkent ekibi, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın golleri; 59. dakikada Lionel Messi ve 79. dakikada Gameiro'dan geldi. Ronaldo'yu geçti Lionel Messi şampiyonluk maçında attığı bu golle tarihe geçti ve rekabet halinde olduğu Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmayı başardı. Strasbourg karşısında 496. golünü kaydeden Messi, 495 kez ağları sarsan Ronaldo'yu geride bırakarak 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu. Dani Alves'in rekorunu egale etti Arjantinli yıldız attığı golle Paris Saint-Germain ile 2.kez üst üste şampiyonluğa ulaşarak 43.kupasını kaldırdı ve Dani Alvesi'i yakalayarak tüm zamanların en çok kupa kaldıran oyuncusu oldu. Arjantinli yıldız La Liga 520 maçta 474 Ligue 1 de ise 56 karşılaşmada 21 gol kaydetti.