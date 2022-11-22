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Lionel Messi dördüncü Dünya Kupası'nda da golünü attı

Lionel Messi dördüncü Dünya Kupası'nda da golünü attı

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada forma giyen dördüncü oyuncu olurken; Suudi Arabistan'a gol atarak bir başka rekora daha imza attı.