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    Lionel Messi dördüncü Dünya Kupası'nda da golünü attı

    Lionel Messi dördüncü Dünya Kupası'nda da golünü attı

    Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada forma giyen dördüncü oyuncu olurken; Suudi Arabistan'a gol atarak bir başka rekora daha imza attı.
    • 22.11.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:18
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    2022 Dünya Kupası'nda Lionel Messi sahneye çıkıyor. C Grubu'nun açılış maçında Arjantin ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı.

    Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Lionel Messi'nin başarısı göze çarptı.

    Arjantinli, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada forma giyen (2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022) forma giyen dördüncü oyuncu oldu.  (Antonio Carbajal, Rafael Marquez ve Lothar Matthaus)

    Lionel Messi dördüncü Dünya Kupası nda da golünü attı #1

    Dördüncü turnuvada da golünü attı

    Suudi Arabistan maçının 10. dakikasında penaltı kazanan Arjantin'de topu filelere gönderen Messi, dördüncü turnuvasında da gol atarak eşsiz bir başarı gösterdi.

    Öte yandan başarılı isim, sadece 2010 Dünya Kupası'nda fileleri havalandıramadı.

    Lionel Messi dördüncü Dünya Kupası nda da golünü attı #2

    Lionel Messi dördüncü Dünya Kupası nda da golünü attı #3

    Lionel Messi dördüncü Dünya Kupası nda da golünü attı #4


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