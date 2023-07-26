Lionel Messi, Inter Miami'de gollerine devam ediyor Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Inter Miami kariyerine mükemmel bir başlangıç yaptı. Cruz Azul maçında takımına 90+4'te galibiyeti getiren golü atan Messi, Atlanta United'ı da boş geçmeyerek 2 kez ağları sarstı.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'ye imza atarak büyük bir sürpriz yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Amerika macerası beklenenden hızlı başladı. Sabaha karşı oynanan CONCACAF Ligler Kupası maçında Inter Miami, Atlanta United ile karşı karşıya geldi. Messi 2 kez sahneye çıktı DRV PNK Stadyumu'nda yapılan karşılaşmada kazanan 4-0'lık skorla Miami oldu. Ev sahibi ekibin golleri Messi (2) ve Robert Taylor'dan (2) geldi. Inter Miami'de Christopher Mcvey 84. dakikada kırmızı kart görürken, Atlanta United'da ise Thiago Almada 86. dakikada penaltı kaçırdı. İlk golünü son dakikada atmıştı Geçtiğimiz hafta Inter Miami formasıyla ilk golünü atan Lionel Messi, 90+4. dakikada harika bir frikik golüyle ağları sarsmıştı. Gözden Kaçmasın Lionel Messi'den Inter Miami kariyerine hızlı başlangıç: Frikikten attı Haberin Detayları