Lionel Messi, Panama'ya karşı klas bir frikik golü attı Arjantin'in Panama'yı ağırladığı maçta Lionel Messi, enfes bir frikik golüyle gözlerin pasını sildi.

Arjantin, Fransa'yı mağlup ederek şampiyonluk yaşadığı Dünya Kupası'nın ardından ilk milli maçını Panama'ya karşı oynadı.

Maç öncesi kupanın kutlaması vardı ve herkes duygulu anlar yaşadı. Özellikle Lionel Messi'nin vatandaşları onu alkışlarken sevinçten gözleri doldu.

Öte yandan mücadelenin son anlarında frikik kullanmak için topun başına gelen Arjantinli yıldız, klas vuruşuyla topu doksana gönderdi.

Messi ıslıklanmıştı

89. dakikada gelen golün ardından geçtiğimiz hafta PSG taraftarları tarafından ıslıklanan Messi biraz da olsun moral bulmuş oldu.

Kasım ayında Dünya Kupası kazanan Arjantinli süper yıldız, 32 maçta 18 gol 17 asist yaparak takımına katkı sağlasa da Fransız taraftarlar Devler Ligi'nden elenmenin faturasını Messi'ye kesmişti.