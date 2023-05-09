Lionel Messi'nin transferine dair resmi açıklama

PSG'den ayrılması beklenen Lionel Messi'nin Al-Hilal ile söz kestiği haberleri büyük ses getirmişti. Arjantinli yıldızın babası ve menajeri Jorge Messi, transfere dair önemli bir açıklama yaptı. Lionel Messi'nin babası, Al-Hilal haberlerini yalanladı.

İşte Jorge Messi'nin yaptığı açıklama:

Her zaman söylentiler vardır ve birçok gazeteci ünlü olmak için Lionel Messi'nin adını kullanır. Gerçek sadece bir tanedir ve sizi temin ederiz ki kimseyle hiçbir anlaşma yapmadık. Ne sözlü, ne imzalı herhangi bir anlaşma sezon sonuna kadar olmayacak.



Bana öyle geliyor ki, medyada bir saygı kusuru var. Biliçli ve kasıtlı bir şekilde yalan haber yazan, haberlerine herhangi bir kanıt sunamayan ve kötü niyetli bir şekilde haberler yapan kişiler var. Bilgilerini neden doğrulatmadıklarını açıklamak zorunda kalacaklar."