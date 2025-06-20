Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik golü

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında ABD ekibi Inter Miami ile Portekiz temsilcisi Porto, Mercedes-Benz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Şilili hakem Cristian Garay'ın yönettiği mücadelenin 8. dakikasında Samuel Omorodion’un golüyle Porto 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
INTER MIAMI GERİ DÖNDÜ
47. dakikada Segovia'nın fileleri havalandırmasıyla Miami, skoru 1-1'e getirdi.
54. dakikada Messi serbest vuruştan şık bir gol atarak, ABD ekibini 2-1 öne geçirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.
PALMEIRAS GALİP GELDİ
A Grubu'nun diğer maçında ise Palmeiras, Al Ahly'i 2-0 yendi.
LIONEL MESSI'NİN GOLÜ
(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)