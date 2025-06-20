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Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik golü

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Inter Miami, Porto'yı 2-1 mağlup etti. Bu maçta Miami'nin yıldız ismi Lionel Messi, nefis bir frikik golüne imza attı.

İHA İHA
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Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik golü

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında ABD ekibi Inter Miami ile Portekiz temsilcisi Porto, Mercedes-Benz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Şilili hakem Cristian Garay'ın yönettiği mücadelenin 8. dakikasında Samuel Omorodion’un golüyle Porto 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

INTER MIAMI GERİ DÖNDÜ

47. dakikada Segovia'nın fileleri havalandırmasıyla Miami, skoru 1-1'e getirdi.

54. dakikada Messi serbest vuruştan şık bir gol atarak, ABD ekibini 2-1 öne geçirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

PALMEIRAS GALİP GELDİ

A Grubu'nun diğer maçında ise Palmeiras, Al Ahly'i 2-0 yendi.

LIONEL MESSI'NİN GOLÜ

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)

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