Lionel Messi'nin ıslıklanmasına Christophe Galtier'in yorumu Paris Saint-Germain'in Fransız çalıştırıcısı Christophe Galtier, Ajaccio maçında taraftarlarca ıslıklanan yıldız futbolcu Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ligue 1'in 35. haftasında lider PSG, Parc des Princes'te küme düşme hattındaki Ajaccio'yu ağırladı.

Mücadele ev sahibi Paris Saint-Germain'in 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

PSG, Fabian Ruiz'in 22, Achraf Hakimi'nin 33, Kylian Mbappe'nin 47 ve 54, Mohamed Youssouf'un (kendi kalesine) 73. dakikada attığı gollerle 5-0 galip geldi. Ev sahibi ekipte 77. dakikada Hakimi, konuk takımda ise 80. dakikada Thomas Mangani, direkt kırmızı kart gördü.

"Islıkları ben de duydum ama alkışlayanlar daha baskındı"

Teknik direktör Christophe Galtier, bu maçın ardından karşılaşmada ıslıklanan Lionel Messi'yle ilgili konuştu.

Galtier maçta Messi'ye yapılan protestoların farkında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Islıkları ben de duydum ama alkışlayanlar daha baskındı. Leo oyuna çok odaklanmıştı ve takımına katkı sağlamak için büyük mücadele verdi. Islıklar tabii ki üzüyor ama onu ayakta alkışlayanlar ıslıklayanların sesini çabucak örttü."

Özür dileyip idmanlara katılmıştı

Hafta içinde izinsiz yaptığı Suudi Arabistan ziyareti nedeniyle kadro dışı kalan Messi, bilindiği gibi özür diledikten sonra idmanlara çıkmaya başlamıştı.