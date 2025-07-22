Lionel Messi'nin unutulmaz golü sanat eseri oldu

Lionel Messi'nin favori golü, Refik Anadol’un “A Goal in Life” adlı projesiyle dijital bir sanat eserine dönüştü.

Ünlü medya sanatçısı Anadol’un, 2009 Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United’a attığı kafa golünden ilhamla ürettiği eser, yapay zeka destekli ve çok duyulu bir deneyim sunuyor. Messi’nin gol anında kaydedilen 17 vücut noktasına ait biyometrik veriler — nefes ritmi, kalp atışı gibi — işlenerek, 16K çözünürlükte ve 8 dakikalık “hafıza tapınağı” olarak tanımlanan etkileyici bir video yerleştirmesi oluşturuldu.

1 MİLYON 865 BİN DOLARA SATILDI

New York'ta 12–22 Temmuz tarihleri arasında sergilenen çalışma, Christie’s müzayede evinin çevrim içi açık artırmasında 1 milyon 865 bin dolara alıcı buldu. Yaklaşık 3.500 kişi sergiyi ziyaret etti; proje 927 medya içeriğine konu oldu ve 64,8 milyon izlenmeye ulaştı.

Eserden elde edilen tüm gelir, Inter Miami CF Vakfı ve UNICEF iş birliğiyle Latin Amerika ve Karayipler’deki eğitim projelerine aktarılacak.