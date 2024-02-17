Liverpool, Brentford deplasmanında zorlanmadı

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Brentford ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Gtech Community Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-1'lik skorla konuk takım Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 35. dakikada Darwin Nunez, 55. dakikada Mac Allister, 68. dakikada Muhammed Salah ve 86. dakikada Cody Gakpo attı.
Brentford'un tek golü 75. dakikada Ivan Toney'den geldi.
Salah yedekten oyuna girdi, golünü attı
Liverpool'da sakatlanan Diogo Jota, 44. dakikada sedyeyle oyundan çıktı.
Jota yerine sakatlıktan yeni çıkan Salah oyuna dahil oldu. Mısırlı golcü, 68. dakikada takımının 3. golünü attı.
Liverpool'un deneyimli isimlerinden Virgil van Dijk, İngiliz ekibindeki 250. maçına çıktı.
Brentford, Manchester City ile karşılaşacak
Liverpool, bu sonuçla birlikte 57 puana yükseldi. Brentford, 25 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Luton Town'u ağırlayacak. Brentford ise Manchester City deplasmanına gidecek.
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