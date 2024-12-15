Liverpool eksik kaldığı maçta Fulham'ı geçemedi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, Fulham'ı ağırladı.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
17. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Fulham'ın gollerini 11. dakikada Andreas Pereira ile 76. dakikada Rodrigo Muniz atarken 17. dakikada Andrew Robertson'un doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Liverpool'un sayılarını 47. dakikada Cody Gakpo ile 86. dakikada Diogo Jota kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 36 yapan lider Liverpool, ligin bir sonraki haftasında Tottenham Hotspur deplasmanına gidecek.
24 puana yükselen Fulham ise Southampton'ı konuk edecek.
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